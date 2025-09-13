ONLINE: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
13.09.2025 o 20:30
7. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Rozhodca: Dohál – Jekkel, Hrmo.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 7. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom v šlágri privítajú futbalisti MŠK Žilina na domácom trávniku hráčov úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava. Zápas sa začína o 20:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme obe tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 11 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa remizovali v Ružomberku s MFK v divokej prestrelke 3:3 (góly Žiliny Ďatko, Faško, Kóša). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 4 góly. V kádri nastali i zmeny, do Kielu prestúpil Adrián Kaprálik, do Rosenborgu Trondheim Dávid Ďuriš a do Cincinnati Samuel Gidi. Novým prírastok pod Dubňom je 20-ročný rumunský stredopoliar Andrei Florea, ktorý prišiel z akadémie Juventusu Turín.
Slovanu patrí v tabuľke Niké ligy piate miesto s rovnakým počtom bodov ako má Žilina. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom trávniku Košice 3:2 (góly BA 3x Kucharevyč). Najlepším strelcom tímu je je práve spomínaný Mykola Kucharevyč, ktorý má na svojom konte 4 góly.
Zápas sa s v Žiline začína o 20:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body