Najdrahší slovanista vybavil päť gólov. Rezignovaní Žilinčania nedopozerali zápas

ŽILINA. Do žilinskej arény prišlo asi 3600 divákov, ale mnohí z nich zápas nedopozerali. Nevyčkali na záverečný hvizd. Odišli skôr a veľmi sklamaní. Excelovali hlavne dve útočné esá Slovana. Bola to ich šou.

„Je to dobrý chlapec, expert. Proste má zvyk, že ide pred zápasom do McDonaldu. Ja o tom viem, ale musím nad tým zavrieť oči, pretože na ihrisku aj s tými hamburgermi dá do toho všetko. Takže to je Tigran, dáva góly, vyhráva nám zápasy. Je to pre nás nenahraditeľný hráč,“ opisoval tréner Vladimír Weiss.