ONLINE: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (17. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo šlágra ligovej futbalovej jesene na Slovensku, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava. Zápas sa pod Dubňom začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné druhé miesto so ziskom 37 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného zvíťazili v Trenčíne nad AS 4:2 (góly MŠK 2x Ďuriš, 1x Bile a 1x Hranica). Najlepším strelcom tímu je aktuálne Adrián Kaprálik, ktorý má na svojom konte 6 gólov, no v zápase v Trenčíne nenastúpil pre zranenie.



Slovanu Bratislava patrí v tabuľke Niké ligy prvé miesto so ziskom 41 bodov. V poslednom doterajšom zápase zvíťazili zverenci Vladimíra Weissa staršieho v dohrávke 12. kola nad Komárnom vysoko 6:0 (góly Slovana 2x Barseghyan, po jednom góle pridali Ignatenko, Strelec, Marcelli a Tolić). Najlepším strelcom tímu je Tigran Barseghyan, ktorý má na svojom konte už 14 presných zásahov.



Posledný vzájomný zápas odohrali tieto tímy 1.9.2024, Žilinčania v ňom zvíťazili v Bratislave vysoko 5:0. Budú sa dnes tešiť z výhry opäť zverenci Michala Ščasného alebo Slovan potvrdí aktuálnu výbornú formu?



Zápas sa začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.