ONLINE: MŠK Žilina - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (17. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 17. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 17. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
06.12.2025 o 15:30
17. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Choreň – Štofik, Vitko.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 17. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov MFK Ružomberok. Derby sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy aktuálne druhá priečka so ziskom 34 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa prehrali v Podbrezovej 0:2, čím bola prerušená ich séria 11 zápasov bez prehry. Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 12 gólov.
Ružomberku patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné desiate miesto so ziskom 13 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Ondřeja Smetanu remizovali na domácom trávniku s Košicami 1:1 (gól Ružomberka Chrien). Najlepším strelcom Ružomberka je Alexander Selecký, ktorý má na svojom konte 2 góly.
Zápas sa začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
11
3
2
35:22
36
P
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
16
6
3
7
24:27
21
P
V
P
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
16
4
4
8
18:25
16
V
R
P
P
R
10
AS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body