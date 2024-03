Žilina oslavuje prvé jarné víťazstvo, Podbrezovú zlomila už v prvom polčase

Jaroslav Hynek, Žilina: "Oba tímy prešli v zime prestavbou, dnes sme dokázali ukázať obojstranne dobrý futbal. Vstúpili sme do zápasu vedúcim gólom, dobre sme bránili, ale v brejkoch sme boli nepresní, čím nás súper dostal pod tlaku. Záver polčasu nám dvoma gólmi vyšiel, ale vedeli sme, že Podbrezová to nezabalí. Hostia dali rýchlo prvý gól, zápas nabral obrátky, druhý gól sme dostali po chybe rozhodcu. Následne mala Podbrezová viac z hry, viac šancí. My sme mali dve, ktoré sme nevyužili. Dnes však rozhodla efektivita a tá bola na našej strane."

Roman Skuhravý, Podbrezová: "Dobrý zápas s nedobrým výsledkom pre nás, niekedy to tak vo futbale je. Polčasy boli herne podobné, no v prvom sme boli nepresní a nepremenili sme šance. Chýbala mi odvaha v súbojoch 1 na 1. Žilina bola však výborne pripravená a využila rýchlostnú prevahu. V druhom polčase sme upravili rozostavenie, chceli sme zvrátiť výsledok, ale to sa nestáva každý deň. Mrzia ma góly, ktoré sme dostali, škoda, že sme sa o body nemohli pobiť viac."