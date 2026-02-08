Forma Faška sa nezhoršila ani cez prestávku. Proti Komárnu rozhodol o výhre

Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - KFC Komárno.
Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - KFC Komárno. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|8. feb 2026 o 17:23
Pre slovenského útočníka ide už o 14. gól.

Niké liga - 19. kolo

Žilina - Komárno 1:0 (1:0)

Gól: 20. Faško

Rozhodovali: Ziemba - Kmec, Vass

ŽK: Káčer - Kiss, Špiriak, Gamboš

Diváci: 1255

Žilina: Badžgoň - Pališčák (51. Minárik), Kaša, Okál - Hranica, Káčer (74. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (86. Florea), Prokop (74. Juliš), Iľko (Szánthó)

Komárno: Száráz (74. Dlubáč) - Špiriak, Pillár, Rudzan, Šimk - Kiss, Žák - Domonkos (60. Gamboš) - Tamás (46. Ganbold), Mashike (60. Boďa), Palán (46. Szücs)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Žiliny vyhrali v nedeľnom zápase 19. kola Niké ligy nad Komárnom 1:0. 

Stratu na druhú Dunajskú Stredu tak stiahli na bod a v neúplnej tabuľke sú tretí pred Trnavou. Komárno nevyhralo štvrtý raz v rade a patrí mu deviate miesto.

Prvý polčas úvodného jarného duelu pod Dubňom patril Žiline. Po štvrťhodine hry spálil obrovskú šancu Michal Faško, v jasnej pozícii tesne minul ľavú tyč.

Chvíľa top strelca MŠK prišla v 20. minúte, loptu mu naservíroval Patrik Iľko a najproduktívnejší hráč súťaže pridal už svoj trinásty gól v sezóne.

V popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - KFC Komárno.
Filip Kiss (Komárno), Lukáš Prokop (Žilina) a Róbert Pillár (Komárno) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
Lukáš Prokop (Žilina) a Martin Šimko (Komárno) bojujú o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy.
V pozadí hráč Žiliny Tobiáš Pališčák bojuje o loptu v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - KFC Komárno.
Žilinčania pokračovali v dobrej hre aj v úvode druhého polčasu, no brankár hostí

Benjamín Száraz predvádzal kvalitné zákroky a zlikvidoval šance Filipa Kašu i Timoteja Hranicu.

Smutný moment ale prišiel pre Szaráza v 74. minúte, kedy musel pre zranenie striedať a nahradil ho Filip Dlubáč. To už však na konečnom výsledku nič nezmenilo.

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Boli sme v prvom zápase trošku nervózni, o to viac ma potešil prvý polčas. Chýbala nám však trošku kvalita vo finálnej fáze. V priebehu druhého polčasu sa to zmenilo, vplyv na to mali aj striedania. Mali sme tam však situácie, ktoré by mali končiť veľkou šancou alebo gólom, čo sa nestalo. Záver zápasu bol nervózny, to tak pri stave 1:0 býva. Teší ma, že sme to dnes zvládli, mali sme mladú obranu.“

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Prvý polčas z našej strany bol katastrofálny. Všade sme boli neskoro, prehrávali sme súboje, moje mužstvo som nespoznával. V druhom polčase po striedaní sme boli asi aj lepší ako Žilina. Finálna fáza ale nebola úplne dobrá, škoda, že Ganbold nevyrovnal.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

