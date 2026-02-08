Forma Faška sa nezhoršila ani cez prestávku. Proti Komárnu rozhodol o výhre

Niké liga - 19. kolo
Žilina - Komárno 1:0 (1:0)
Gól: 20. Faško
Rozhodovali: Ziemba - Kmec, Vass
ŽK: Káčer - Kiss, Špiriak, Gamboš
Diváci: 1255
Žilina: Badžgoň - Pališčák (51. Minárik), Kaša, Okál - Hranica, Káčer (74. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (86. Florea), Prokop (74. Juliš), Iľko (Szánthó)
Komárno: Száráz (74. Dlubáč) - Špiriak, Pillár, Rudzan, Šimk - Kiss, Žák - Domonkos (60. Gamboš) - Tamás (46. Ganbold), Mashike (60. Boďa), Palán (46. Szücs)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Žiliny vyhrali v nedeľnom zápase 19. kola Niké ligy nad Komárnom 1:0.
Stratu na druhú Dunajskú Stredu tak stiahli na bod a v neúplnej tabuľke sú tretí pred Trnavou. Komárno nevyhralo štvrtý raz v rade a patrí mu deviate miesto.
Prvý polčas úvodného jarného duelu pod Dubňom patril Žiline. Po štvrťhodine hry spálil obrovskú šancu Michal Faško, v jasnej pozícii tesne minul ľavú tyč.
Chvíľa top strelca MŠK prišla v 20. minúte, loptu mu naservíroval Patrik Iľko a najproduktívnejší hráč súťaže pridal už svoj trinásty gól v sezóne.
Žilinčania pokračovali v dobrej hre aj v úvode druhého polčasu, no brankár hostí
Benjamín Száraz predvádzal kvalitné zákroky a zlikvidoval šance Filipa Kašu i Timoteja Hranicu.
Smutný moment ale prišiel pre Szaráza v 74. minúte, kedy musel pre zranenie striedať a nahradil ho Filip Dlubáč. To už však na konečnom výsledku nič nezmenilo.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Boli sme v prvom zápase trošku nervózni, o to viac ma potešil prvý polčas. Chýbala nám však trošku kvalita vo finálnej fáze. V priebehu druhého polčasu sa to zmenilo, vplyv na to mali aj striedania. Mali sme tam však situácie, ktoré by mali končiť veľkou šancou alebo gólom, čo sa nestalo. Záver zápasu bol nervózny, to tak pri stave 1:0 býva. Teší ma, že sme to dnes zvládli, mali sme mladú obranu.“
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Prvý polčas z našej strany bol katastrofálny. Všade sme boli neskoro, prehrávali sme súboje, moje mužstvo som nespoznával. V druhom polčase po striedaní sme boli asi aj lepší ako Žilina. Finálna fáza ale nebola úplne dobrá, škoda, že Ganbold nevyrovnal.“