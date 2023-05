Dunajská Streda zvíťazila v Žiline, o triumfe hostí rozhodol Krstovič

Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Ja chcem rovnako poďakovať fanúšikom, ktorí dnes prišli a urobili skvelú kulisu. My sme odohrali zápas tak ako sme chceli, v ofenzíve aj defenzíve, boli sme presní a dokázali sme zbrane DAC dobre eliminovať. Rozhodla jedna štandardná situácia, jeden detail, ktorý sme si nedokázali postrážiť a tým pádom sme prišli o výsledok, ale hráčov chcem pochváliť za to, ako zareagovali na podnety, ktoré sme im dávali pred zápasom aj počas zápasu. Dokázali sme hrať náročne, kondične sme aj po góle DAC dokázali pressovať a vytvoriť si tlak. Štandardka v závere bola vyústením tlaku, súper si to však postrážil a zaslúžene vyhral."

Adrián Guľa, tréner DAC D. Streda: "Po komplikáciách ktoré nastali so zraneniami a kartami sme museli zmeniť rozostavenie, ale myslím, že to bolo funkčné, napriek pomalšiemu vstupu do prvého polčasu, čo bolo o emócii a vnútornom nastavení. V druhom polčase, tým, že máme Krstovića, ktorý dokázal využiť rohový kop na svoj veľmi dôležitý gól, sme to dokázali zvládnuť do víťazstva, pretože súper mal v hre veľmi slušné pasáže, no okrem úvodu nemal vážnejšiu šancu. Ďakujem hráčom, za dnešný výkon a takisto ďakujem našim fanúšikom, toto víťazstvo je pre nich."