Dunajská Streda rozhodla aj v početnej nevýhode. O Európu však musí zabojovať v baráži

Niké liga - 10. kolo skupiny o titul

Následne sa do tempa dostali domáci futbalisti, no prelomiť obranu súpera sa im nedarilo. To sa mohlo zmeniť v 36. minúte, no prenikajúceho Káčera zozadu nepríjemne fauloval Redzić a putoval predčasne pod sprchy.