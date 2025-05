ONLINE: MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 10. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 10. kola nadstavby futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom štadióne hráčov DAC 1904 Dunajská Streda. Zápas sa pod Dubňom začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v tabuľke Niké ligy konečné druhé miesto, zatiaľ so ziskom 54 bodov. Zverenci trénera Michala Ščasného v poslednom doterajšom zápase prehrali v Košiciach po divokom priebehu 2:3 (góly MŠK Káčer, M. Sauer). Najlepším strelcom tímu je Dávid Ďuriš, ktorý má na svojom konte 10 presných zásahov.



Dunajskej Strede patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 48 bodov (na tretí Spartak Trnava stráca DAC jediný bod). V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Branislava Fodreka porazili na domácom štadióne Trnavu 1:0 (gól DAC Sylla). Najlepším strelcom tímu je Matej Trusa, ktorý má na svojom konte 10 gólov.



Zápas v Žiline bude rozlúčka nielen so sezónou, ale predovšetkým s legendou slovenského i žilinského futbalu. Tomáš Hubočan sa po viac ako 20 rokoch v profesionálnom futbale chystá v poslednom kole tejto sezóny odohrať svoj posledný profesionálny zápas a zavesiť kopačky "na klinec".



Jeden z najoddanejších bojovníkov slovenskej reprezentácie. Tomáš Hubočan — muž, ktorý nikdy nevypustil súboj, obranca s obrovským srdcom, ktorého charakter, odhodlanie a vernosť slovenskému dresu inšpirovali generácie fanúšikov i spoluhráčov.



Bol pri historických momentoch, keď Slovensko zažiarilo na najväčších svetových i európskych futbalových scénach. Vždy s pokorou, vždy v tichosti, ale s obrovským prínosom na ihrisku. Účastník EURO 2016 či 2020 v najcennejšom drese, víťaz Superpohára UEFA, dvojnásobný ruský šampión či držiteľ Ruského pohára, víťaz cyperskej ligy i majster so Šošonmi zo sezóny 2006/2007.