ONLINE: MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov MFK Dukla Banská Bystrica. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 23 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného zvíťazili v Dunajskej Strede nad DAC 3:0 (góly MŠK Kaprálik, Minárik, D. Ďuriš). Najlepším strelcom tímu je Adrián Kaprálik, ktorý má na svojom konte 5 presných zásahov a aktuálne aj ocenenie Hráč mesiaca september. Počas reprezentačnej prestávky odohrali Šošoni aj zápas Slovnaft Cupu, v ktorom porazili Partizán Osrblie vysoko 8:0.



Dukle Banská Bystrica patrí v tabuľke Niké ligy siedme miesto so ziskom 10 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Mareka Bažíka porazili na domácom trávniku Michalovce 1:0 (gól Dukly Rymarenko). Práve Martin Rymarenko je aj najlepším strelcom tímu, na svojom konte má štyri góly. V týždni hráči Dukly odohrali rovnako ako Žilina zápas Slovnaft Cupu, v ktorom porazili Baník Kalinovo 2:1.



Zápas sa začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.