ONLINE: MŠK Žilina B - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 24. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina B a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 24. kola MONACObet ligy (II. liga).
Žiline B patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné desiate miesto so ziskom 28 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci českého trénera Benjamína Vomáčku prehrali v Banskej Bystrici s Duklou 1:4 (gól MŠK Willwéber (vl.)). Najlepším strelcom tímu je Patrik Baleja, ktorý má na svojom konte 5 presných zásahov.
ViOnu patrí v tabuľke MONACObet ligy priebežné druhé miesto so ziskom 37 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Jiřího Vágnera prehrali v Malženiciach s OFK 0:1. Najlepším strelcom tímu z Požitavia je Filip Balaj spoločne s Marekom Kuzmom, obaja majú na svojom konte 8 gólov.
Zápas sa teda začína v tradičnom čase o 10:30, verím, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
