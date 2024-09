ONLINE: MŠK Žilina B - FC Petržalka dnes, MONACObet liga (II. liga, 8. kolo, LIVE)

Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 8. kola futbalovej MonacoBet ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina B privítajú na domácom štadióne hráčov FC Petržalka. Zápas sa začína o 10:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline B patrí v aktuálnej tabuľke našej druhej najvyššej súťaže priebežné siedme miesto so ziskom 10 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Vladimíra Veselého prehrali v Zlatých Moravciach s ViOnom 0:4.



Petržalke patrí v tabuľke MonacoBet ligy priebežné ôsme miesto so ziskom osem bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Kuruca porazili na domácom trávniku Humenné 2:1 (góly Petržalky Cmiljanović, Nagy).



Zápas sa v Žiline začína o 10:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.