Čísla naznačujú úspech. UEFA očakáva, že ženské EURO bude rekordný turnaj

BRATISLAVA. Osem švajčiarskych miest od stredy ožije 14. ročníkom majstrovstiev Európy vo futbale žien. Šampionát, ktorý bude bez účasti slovenských reprezentantiek, má po vydarených MS 2023 najvyššie ambície a čísla naznačujú úspech už pred jeho začiatkom. Ženský futbal je v posledných rokoch na vzostupe. O zvýšenom záujme svedčia údaje Európskej futbalovej únie (UEFA), podľa ktorej bola pár dní pred štartom vypredaná väčšina zápasov. Až 35 percent vstupeniek si pritom zakúpili diváci zo zahraničia.

„Myslím, že momentálne si lístky kúpili diváci zo 114 krajín, a to je presne to, čo chceme. V ženskom futbale je to nevídané a ukazuje to, že sme sa z Anglicka 2022 ponaučili a sme na ceste k rekordnému podujatiu,“ uviedla šéfka ženského futbalu UEFA Nadine Kesslerová podľa AP.

Zloženie základných skupín ME 2025 A-skupina: Švajčiarsko, Nórsko, Island, Fínsko B-skupina: Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Taliansko C-skupina: Nemecko, Poľsko, Dánsko, Švédsko D-skupina: Francúzsko, Anglicko, Wales, Holandsko

Turnaj tiež prilákal rekordné príjmy od vysielateľov a sponzorov, medzi ktorých patria svetové značky ako Adidas, Amazon, PlayStation či Visa. Medzi najväčšie favoritky na titul patria úradujúce majsterky sveta Španielky či rekordné európske šampiónky Nemky. Práve tieto dve družstvá sa stretli v súboji o bronz na vlaňajšom olympijskom turnaji v Paríži, o víťazstve Nemecka rozhodla Giulia Gwinnová. Zaujímavosťou je, že Španielky sa vo finále ME nepredstavili ani raz, ich doterajším maximom je semifinále z roku 1997. V pozícii obhajkýň figurujú Angličanky, ktoré si na uplynulom šampionáte vybojovali premiérový triumf. Vo finále vo Wembley zdolali Nemky 2:1 po predĺžení. Hosťujúca krajina vyhrala oba turnaje, ktoré sa od roku 2017 konajú vo formáte so 16 účastníkmi. Pred Anglickom sa to podarilo Holandsku, no Švajčiarsko je na domácom podujatí skôr outsiderom a tento úspech s najväčšou pravdepodobnosťou nezopakuje.

Družstvo trénerky Pie Sundhageovej sa navyše v posledných dňoch stalo terčom posmechu, keď v príprave prehralo s hráčmi Luzernu do 15 rokov jednoznačne 1:7. „Na výsledku nezáleží, je to dobrý spôsob prípravy,“ tvrdila legendárna Švédka. USA v minulosti doviedla k dvom zlatým olympijským medailám i druhému miestu na MS 2011, so Švédskom získala striebro na OH v Riu de Janeiro. ME sa budú konať v mestách Bazilej, Bern, Ženeva, Zürich, St. Gallen, Luzern, Thun a Sion. Slovenky sa na ne neprebojovali, v dvojzápasovej baráži o priamy postup podľahli hráčkam Walesu a na svoju premiérovú účasť na veľkom šampionáte naďalej čakajú. Finále je na programe v nedeľu 27. júla na štadióne St. Jakob-Park v Bazileji s kapacitou 34.250 miest.