Xavi aj Ten Hag po šlágri hromžili na rozhodcov. Jeden chcel penaltu, druhý vylúčenie

"Myslím si, že hlavný arbiter výrazným spôsobom ovplyvnil zápas. Bol to jasný faul na Rashyho. Môžeme diskutovať o tom, či k nedovolenému zákroku prišlo v šestnástke alebo ešte pred pokutovým územím, ale mal jednoznačne vytiahnuť červenú kartu. Rashy by totiž išiel sám na brankára. Rozhodcovia vo vyraďovacej fáze európskych súťaží nemôžu robiť takéto chyby, je to neakceptovateľné," hromžil ten Hag.

Pred druhým gólom United Raphinha neustrážil Rashforda, no svoju chybu napravil v 76. minúte, keď strieľaným centrom vyrovnal na 2:2. V závere zápasu ho Xavi vystriedal, na čo Raphinha reagoval podráždene.

"Po zápase sa mi ospravedlnil, povedal som mu, že je to ok. Vnímam to pozitívne, Bolo by zlé, keby sa po vystriedaní tváril šťastne."