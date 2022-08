Fofana trénuje s dvadsaťtrojkou Leicestru. Nezvláda tlak, vraví Rodgers

"Trénuje s 'dvadsaťtrojkou', aby sa udržal futbalovo vo forme a pokračoval v práci. Títo chlapci zarábajú dobre. Ukázať sa na tréningu je minimum a ak to neurobia, nemôžu očakávať, že budú v zostave," nešetril kritikou Rodgers pre AFP.

LEICESTER. Francúzsky futbalista Wesley Fofana trénuje s mužstvom Leicestru City do 23 rokov.

Následne však naznačil, že problém je len dočasný: "Je to dobrý chalan, no nedokáže sa vyrovnať so všetkým, čo sa momentálne deje."