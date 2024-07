Dortmund uchmatol kapitána z konkurenčného tímu, mal by nahradiť Hummelsa

Rodák z Uzbekistanu v novom pôsobisku podpísal zmluvu do leta 2028, vedenie Borussie za neho muselo zaplatiť odstupné približne 22,5 milióna eur.

DORTMUND. Neúspešný finalista ostatnej edície Ligy majstrov Borussia Dortmund získal do svojho kádra reprezentačného obrancu Waldemara Antona z konkurenčného tímu VfB Stuttgart.

Dortmund skončil až piaty. Obranca si za výkony v klube vyslúžil nomináciu do reprezentácie Nemecka a na domácich ME naskočil z lavičky do dvoch stretnutí.