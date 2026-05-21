Wolfsburg si v prvom zápase nevybudoval náskok. Súpera však strelecky zdemoloval

Hráči Wolfsburgu.
Hráči Wolfsburgu. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|21. máj 2026 o 23:12
ShareTweet0

Hostia dohrávali v desiatich.

Bundesliga - 1. zápas baráže

VfL Wolfsburg - SC Paderborn 0:0

ČK: 90.+4 Sticker (Paderborn) po 2. ŽK

/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/

Futbalisti Wolfsburgu v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Denisom Vavrom remizovali v prvom zápase baráže o účasť v nemeckej Bundeslige s druholigovým Paderbornom 0:0.

Domáci nedokázali gólovo vyjadriť celozápasovú hernú (percentuálne držanie lopty 63:37) i streleckú prevahu (17:2, na bránu 5:1).

Hostia dohrávali v desiatich, v nadstavenom čase dostal červenú kartu Jonah Sticker. Odveta na pôde Paderbornu je na programe v pondelok 25. mája.

Bundesliga

    Hráči Wolfsburgu.
    Hráči Wolfsburgu.
    Wolfsburg si v prvom zápase nevybudoval náskok. Súpera však strelecky zdemoloval
    št 23:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Wolfsburg si v prvom zápase nevybudoval náskok. Súpera však strelecky zdemoloval