Union Berlín predstavil nového trénera. Vo švajčiarskej lige získal titul

Švajčiar Mauro Lustrinelli sa stal novým trénerom nemeckého futbalového klubu Union Berlín.
Podľa agentúry DPA oficiálne prevezme mužstvo 1. júla, bundesligista o dĺžke kontraktu neinformoval. Päťdesiatročný kouč doviedol v tejto sezóne FC Thun k premiérovému švajčiarskemu titulu.
Lustrinelli prišiel na lavičku ešte druholigového Thunu v lete 2022. S tímom vlani vyhral druhú najvyššiu súťaž a v nováčikovskej sezóne v Super League s ním oslavoval majstrovskú trofej.
Union bol ochotný zaplatiť výstupnú klauzulu v hodnote milión eur, keďže Švajčiar mal podpísaný kontrakt do roku 2028.
Berlínsky klub hľadal dlhodobú náhradu za Steffena Baumgarta, s ktorým ukončil spoluprácu začiatkom apríla.
Na lavičku si dočasne sadla historicky prvá žena v rámci Bundesligy Marie-Louise Etová, ktorá udržala mužstvo v najvyššej súťaži, ale v klube povedie družstvo žien.