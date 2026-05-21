Union Berlín predstavil nového trénera. Vo švajčiarskej lige získal titul

Mauro Lustrinelli
TASR|21. máj 2026 o 15:04
Švajčiar Mauro Lustrinelli sa stal novým trénerom nemeckého futbalového klubu Union Berlín.

Podľa agentúry DPA oficiálne prevezme mužstvo 1. júla, bundesligista o dĺžke kontraktu neinformoval. Päťdesiatročný kouč doviedol v tejto sezóne FC Thun k premiérovému švajčiarskemu titulu.

Lustrinelli prišiel na lavičku ešte druholigového Thunu v lete 2022. S tímom vlani vyhral druhú najvyššiu súťaž a v nováčikovskej sezóne v Super League s ním oslavoval majstrovskú trofej.

Union bol ochotný zaplatiť výstupnú klauzulu v hodnote milión eur, keďže Švajčiar mal podpísaný kontrakt do roku 2028.

Berlínsky klub hľadal dlhodobú náhradu za Steffena Baumgarta, s ktorým ukončil spoluprácu začiatkom apríla.

Na lavičku si dočasne sadla historicky prvá žena v rámci Bundesligy Marie-Louise Etová, ktorá udržala mužstvo v najvyššej súťaži, ale v klube povedie družstvo žien.

