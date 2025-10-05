ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
05.10.2025 o 10:30
11. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prenos
V 11. kole MONACObet ligy hostí Slovan Bratislava U21 mužstvo Zvolena. Stretnutie sa začína o 10:30.
Slovan figuruje na 14. mieste, na konte má 9 bodov. Avšak 13. Lehota pod Vtáčnikom, ktorá odohrala o dva zápasy viac, má iba o jeden bod v tabuľke viac. Slovanisti vyhrali jeden z uplynulých piatich duelov, v minulom kole ale podľahli Malženiciam 0:3.
Zvolen sa nachádza na 5. mieste, doposiaľ nazbieral 16 bodov. Na štvrtú Petržalku stráca dva body a dnešný zápas má k dobru. Zvolenčania z uplynulých piatich zápasov dvakrát remizovali, raz vyhrali a dvakrát prehrali. V minulom kole podľahli doma Považskej Bystrici 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
4
4
2
16:12
16
P
V
P
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
4
2
5
16:22
14
R
V
P
P
P
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
12
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
10
2
4
4
16:21
10
R
V
R
V
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
3
4
9:13
9
P
R
P
V
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
16
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
9
2
3
4
9:15
9
R
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body