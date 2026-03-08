VIDEO: Hanebné scény po glasgowskom derby. Fanúšikovia sa pobili priamo na trávniku

Usporiadatelia a policajti zasahujú počas bitky fanúšikov, ktorá sa strhla na ihrisku po penaltovom rozstrele po štvrťfinále Škótskeho pohára Rangers FC - Celtic Glasgow. (Autor: TASR/AP)
8. mar 2026 o 18:33
Celtic postúpil napriek tomu, že nevystrelil za 120 minút na bránu.

Futbalisti Celticu Glasgow vyradili vo štvrťfinále Škótskeho pohára rivala Rangers, hoci počas viac ako 120 minút hry ani raz nevystrelili na bránu súpera.

Po bezgólovej remíze v riadnom hracom čase a predĺžení vyhral Celtic 4:2 v rozstrele a po záverečnom hvizde sa strhla bitka fanúšikov priamo na trávniku.

Po premenenej jedenástke v podaní českého útočníka Tomáša Čvančaru mohol Celtic oslavovať postup do semifinále a desiatky jeho fanúšikov sa to rozhodlo oslavovať priamo na ihrisku štadióna Ibrox.

VIDEO: Nepokoje fanúšikov po glasgowskom derby

To spôsobilo, že na trávnik vtrhli aj priaznivci konkurenčných Rangers, prišlo k potýčkam a lietala aj pyrotechnika.

Poriadok museli nastoliť až policajné jednotky, ktoré medzi tábormi vytvorili bariéru, informovala agentúra AFP.

dnes 18:33
