Chelsea vycestuje na osemfinále Konferenčnej ligy do Škandinávie, Fiorentina vyzve grécky klub

Všetky tri európske súťaže si tento rok prešli zmenou formátu. Namiesto tradičných štvorčlenných skupín sa hrala ligová fáza s 36 účastníkmi, v KL absolvovali po 6 zápasov (3 doma, 3 vonku).

Z tejto fázy postúpilo osem tímov priamo do osemfinále a ďalších šestnásť do play off. Víťazi týchto dvojzápasov figurovali v žrebe ako nenasadené.