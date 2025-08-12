Futbalisti Plzne získali skalp Rangers, no od postupu mali ďaleko. Severské derby ovládla Kodaň

Fotka zo zápasu Viktoria Plzeň - Glasgow Rangers.
Fotka zo zápasu Viktoria Plzeň - Glasgow Rangers. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|12. aug 2025 o 21:23
Z jasného postupu sa tešil aj Pafos FC.

BRATISLAVA. Futbalisti Viktorie Plzeň síce v domácom odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov zdolali Glasgow Rangers 2:1, ale nepostúpili.

V Škótsku totiž prehrali 0:3, no automaticky získali miestenku v hlavnej fáze Európskej ligy.

VIDEO: Gól Plzne na 1:0

VIDEO: Gól Plzne na 2:1

Severské derby medzi FC Kodaň a Malmö FF ovládli domáci futbalisti, keď zvíťazili v odvete jednoznačne 5:0. Prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou.

Do play off postúpil aj belgický Club Bruggy, ktorý po víťazstve 1:0 v Salzburgu zdolal rakúsky klub aj v domácej odvete.

Liga majstrov - 3. predkolo - odvety:

Club Bruggy - Red Bull Salzburg 3:2 (0:2)

Góly: 61. Seys (Sabbe), 83. Forbs, 90+4. Vanaken (Tzolis) – 19. Rasmussen (Kjærgaard), 43. Baidoo (Lainer)

/prvý zápas: 1:0, postúpil Club Bruggy/

Karabach Agdam - FK Škendija 79 Tetovo 5:1 (4:1)

Góly: 16. Cake (vla.), 18. Borges (Zoubir), 33. Achundzade (Zoubir), 35. Janković (pen.), 59. Andrade (Džafarkulijev) – 10. Tamba (Ibrajmi)

/prvý zápas: 1:0, postúpil Karabach/

FC Kodaň - Malmö FF 5:0 (2:0)

Góly: 31. Huescas (Cornelius), 43. Robert Silva (Elyounoussi), 51. Elyounoussi (Larsson), 67. Mattsson (Elyounoussi), 69. Silva (Cornelius)

/prvý zápas: 0:0, postúpila Kodaň/

Viktoria Plzeň - Glasgow Rangers 2:1 (1:0)

Góly: 41. Durosinmi, 83. Markovič – 61. Cameron

/prvý zápas: 0:3, postúpil Glasgow Rangers/

/M. Tvrdoň (Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/

Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam 5:2 (2:1)

Góly: 44. Brown (Szymański), 45+2. Durán (en-Nesírí), 55. Santos (Brown), 83. en-Nesírí (Brown), 90+6. Talisca – 41. Watanabe (Hwang In-pom), 89. Watanabe (Ahmedhodžić)

/prvý zápas: 1:2, postúpilo Fenerbahce/

/M. Škriniar odohral celý zápas ako kapitán - L. Sauer odohral prvý polčas, videl ŽK/

Kapitán Fenerbahce Milan Škriniar (vpravo), jeho spoluhráč Fred (druhý sprava) a futbalista Feyenoordu Quinten Timber(druhý zľava) bojujú o loptu v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam.
Slovenský futbalista v drese Feyenoordu Leo Sauer (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Cujoši Watanabe (uprostred) v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam.
Ayase Ueda a vzadu Milan Škriniar v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam.
FC Pafos - Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)

Góly: 2. Oršić (Tanković), 55. Correia (Oršić)

/prvý zápas: 1:0, postúpil Pafos/

