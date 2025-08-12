ONLINE: FC Viktoria Plzeň - Glasgow Rangers dnes, Liga majstrov LIVE (3. predkolo - odveta)

PLZEŇ. Futbalisti FC Viktoria Plzeň a Glasgow Rangers dnes hrajú druhý zápas 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026.
V úvodnom dueli maj jasne navrh škótsky klub, ktorý na domácej pôde triumfoval 3:0.
Liga majstrov 3. predkolo 2025/2026
12.08.2025 o 19:00
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rangers
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní textového prenosu z odvetného zápasu predkola Ligy majstrov medzi FC Viktoria Plzeň a Glasgow Rangers.
FC Viktoria Plzeň
Zverenci Miroslava Koubka začali svoju púť Ligou majstrov dvojzápasom so Servette Ženeva. V domácom zápase sa z víťazstva tešili hráči švajčiarského mužstva. O víťazstve Servette rozhodol slovenský útočník Samuel Mráz. Odvetu však zvládli lepšie hráči českého viacemajtra. V Ženeve zvíťazili 3:1 a tešili sa tak z postupu. Zápas na pôde Rangers hráčom Plzne absolútne nevyšiel. Prehrali jasne 0:3 a v dnešnej odvete to budú mať mimoriadne náročné. Ďalej by ich posunul už asi len zázrak.
Glasgow Rangers
Vícemajster Škótska začal svoje putovanie tohtoročnou edíciou Ligy majstrov proti nevyspytateľnému Panathinaikosu Atémy. Doma hráči Rangers zvíťazili 2:0 a v Grécku si už svoj postup postrážili. Remizovali 1:1. V domácej šúťaži sa však zverencom Russella Martina nedarí. Prvé dva zápasy len remizovali. Na pôde Motherwellu 1:1 a rovnakým výsledkom sa skončil zápas aj na domácej pôde s Dundee FC.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.