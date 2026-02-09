Rím sa dotiahol na Juventus, na domácej pôde zdolal Cagliari s Obertom

Futbalisti AS Rím zvíťazili v pondelňajšom zápase 24. kola Serie A nad Cagliari 2:0 (1:0). O oba góly sa postaral holandský útočník Donyell Malen.
Za hostí odohral celý zápas slovenský reprezentant Adam Obert.
Rimania sú v tabuľke na 5. priečke s mankom 12 bodov na vedúci Inter Miláno, Cagliari je dvanáste.
Hráči Atalanty Bergamo zdolali súperov z US Cremonese 2:1. Tri body zariadili gólmi v prvom polčase Nikola Krstovič a Davide Zappacosta.
Atalanta zostala v tabuľke na siedmom mieste, Cremonese nevyhralo v desiatom zápase v rade a kleslo na šestnástu priečku.
Serie A - 24. kolo:
AS Rím - Cagliari Calcio 2:0 (1:0)
Góly: 25. a 65. Malen
Atalanta Bergamo - US Cremonese 2:1 (2:0)
Góly: 13. Krstovič, 25. Zappacosta - 90.+4. Thorsby