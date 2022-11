Hanckov Feyenoord si vybojoval postup, Hamšíkov Trabzonspor ide do EKL

Turecký Trabzonspor s Marekom Hamšíkom zdolal Ferencváros Budapešť rovnakým výsledkom, no napriek tomu skončil v H-skupine tretí a zahrá si baráž v Európskej konferenčnej lige (EKL).

BRATISLAVA. Futbalisti Feyenoordu Rotterdam so slovenským obrancom Dávidom Hanckom triumfovali vo svojom záverečnom zápase v F-skupine Európskej ligy nad Laziom Rím 1:0 a postúpili do osemfinále z prvého miesta.

Situácia v "efku" bola zaujímavá až do konca, keďže na prvom mieste mohli skončiť všetci štyria účastníci Lazio, Graz, Feyenoord i Midtjylland. Holandský klub bol pred domácim duelom na treťom mieste, no vďaka víťazstvu sa dostal na prvé a postúpil priamo do osemfinále.