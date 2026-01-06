VIDEO: Rimania nedopustili žiadne prekvapenie. Z ďalšieho triumfu sa teší aj Como

Hráč Ríma Evan Ferguson (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako skóroval v zápase talianskej ligy Serie A US Lecce - AS Rím.
Hráč Ríma Evan Ferguson (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako skóroval v zápase talianskej ligy Serie A US Lecce - AS Rím.
6. jan 2026 o 20:08
Pisa je aj naďalej posledná.

Futbalisti AS Rím zvíťazili v 19. kole talianskej Serie A na ihrisku Lecce 2:0 vďaka gólom Evana Fergusona a Artema Dovbyka.

V neúplnej tabuľke figurujú s 36 bodmi na štvrtom mieste zaručujúcom účasť v Lige majstrov 2026/2027.

Hráči Pisy prehrali doma s Comom 0:3. Dva góly hostí vsietil grécky útočník Anastasios Douvikas, o úvodný sa postaral Maximo Perrone.

Como je s 33 bodmi na piatej priečke, Pisa s 12 bodmi uzatvára tabuľku.

Serie A - 19. kolo

US Lecce - AS Rím 0:2 (0:1)

Góly: 14. Ferguson, 71. Dovbyk

AC Pisa - Como 1907 0:3 (0:0)

Góly: 75. a 90.+6 Douvikas (druhý z 11 m), 65. Perrone

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 20:08
