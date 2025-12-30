VIDEO: Skvelú sériu výhier zmrazil debakel od lídra. Aston Villa tvrdo narazila v druhom polčase

Futbalisti londýnskej Chelsea remizovali v utorkovom zápase 19. kola Premier League s Bournemouthom 2:2.
Chelsea tak nezvíťazila v troch dueloch PL za sebou, zatiaľ čo Bournemouth ťahá šnúru desiatich zápasov bez víťazstva v najvyššej anglickej súťaži.
Hostí poslal do vedenia už v 6. minúte David Brooks, na čo domáci odpovedali premenenou penaltou Colea Palmera v 15. a gólom Enza Fernandeza v 23. minúte. V 27. minúte však vyrovnal Justin Kluivert.
Burnley na domácej pôde podľahlo Newcastlu United 1:3 a ťahá už 10-zápasovú sériu bez výhry v PL.
Hostia naopak ukončili sériu troch zápasov bez víťazstva v súťaži. Slovenský brankár v drese domácich Martin Dúbravka inkasoval už v 2. minúte po koncovke Joelintona a v 7. minúte ho prekonal Yoane Wissa.
VIDEO: Gól Arsenalu
Burnley ešte pred prestávkou znížilo na 1:2, ale v nadstavenom čase druhého polčasu dal Bruno Guimaraes výsledku konečnú podobu po nedorozumení Dúbravku so spoluhráčom Hjalmarom Ekdalom.
Everton po troch dueloch bez víťazstva a streleného gólu bodoval naplno v Nottinghame, keď vyhral 2:0. „Lesníci“ zaznamenali tretiu prehru za sebou.
West Ham remizoval s Brightonom 2:2. Obe mužstvá taktiež natiahli svoje série bez výhry v PL, „kladivári“ na osem a „čajky“ na šesť zápasov.
Z víťazstva sa tešia aj hráči Arsenalu, ktorí zdolali v šlágri prvého s tretím Aston Villu jasne 4:1. Líder súťaže ukončil súperovi osemzápasovú šnúru bez straty bodu v Premier League.
Premier League - 19. kolo:
FC Burnley - Newcastle United 1:3 (1:2)
Góly: 23. Laurent - 2. Joelinton, 7. Wissa, 90.+3 Guimaraes
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
FC Chelsea - AFC Bournemouth 2:2 (2:2)
Góly: 15. Palmer (z 11 m), 23. Fernandez - 6. Brooks, 27. Kluivert
Nottingham Forest - FC Everton 0:2 (0:1)
Góly: 19. Garner, 79. Barry
West Ham United - FC Brighton 2:2 (2:1)
Góly: 10. Bowen, 45.+4 Paqueta (z 11 m) - 32. Welbeck (z 11 m), 61. Veltman
Arsenal FC - Aston Villa 4:1 (0:0)
Góly: 48. Gabriel, 52. Zubimendi, 69. Trossard, 78. Jesus - 90+4. Watkins