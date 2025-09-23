Burnley dalo Dúbravkovi voľno a pykalo. Isak strelil premiérový gól, Ekitike bol po oslave vylúčený

Alexander Isak oslavuje gól.
Alexander Isak oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|23. sep 2025 o 22:53
ShareTweet0

Štyri góly v drese Brightonu zaznamenal Diego Gomez.

LONDÝN. Futbalisti Chelsea FC postúpili do osemfinále Anglického ligového pohára Carabao Cup.

Úradujúci majstri sveta si poradili v treťom kole s treťoligistom Lincoln City 2:1.

Postup do ďalšieho kola si vybojovali aj úradujúci majstri Anglicka z Liverpoolu, ktorí zdolali Southampton 2:1. Svoj premiérový gól v novom drese po prestupe z Newcastlu strelil švédsky útočník Alexander Isak.

Víťazný gól strelil Hugo Ekitike, ktorý za oslavu gólu dostal druhú žltú kartu a následne bol vylúčený.

VIDEO: Gól Ekitikeho

Zo súťažou sa rozlúčil nováčik Premier League Burnley FC, ktorý podľahol Cardiffu 1:2. V bránke domácich dostal voľno Martin Dúbravka, ktorý pravidelne nastupuje v lige.

V súboji tímov z prvej ligy si poradil Wolverhampton Wandereres s Evertonom 1:0.

Postup Brightonu 6:0 cez Barnsley vystrieľal štyrmi gólmi Diego Gomez. O posledné dva zásahy sa postarali Harry Howell a Yasin Ayari.

Carabao Cup - 3. kolo:

Barnsley - Brighton 0:6 (0:3)

Góly: 9., 21., 33. a 68. Gomez, 87. Howell, 89. Ayari

Burnley - Cardiff 1:2 (0:2)

Góly: 56. Flemming - 30. Colwill, 35. Robinson

Fulham - Cambridge United 1:0 (0:0)

Gól: 66. Smith Rowe

Lincoln - Chelsea 1:2 (1:0)

Góly: 42. Street - 48. Geroge, 50. Buonanotte

Wigan - Wycombe 0:2 (0:1)

Góly: 32. Boyd-Munce, 62. McNeilly

Wolverhampton - Everton 2:0 (1:0)

Góly: 29. Munetsi, 88. Arokodare

Wrexham - Reading 2:0 (0:0)

Góly: 57. a 70. Broadhead

Liverpool - Southampton 2:1 (1:0)

Góly: 43. Isak, 85. Ekitike - 76. Charles

Anglický ligový pohár

    Alexander Isak oslavuje gól.
    Alexander Isak oslavuje gól.
    Burnley dalo Dúbravkovi voľno a pykalo. Isak strelil premiérový gól, Ekitike bol po oslave vylúčený
    dnes 22:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Anglický ligový pohár»Burnley dalo Dúbravkovi voľno a pykalo. Isak strelil premiérový gól, Ekitike bol po oslave vylúčený