VIDEO: Manchester City tretíkrát v rade stratil body. Chelsea to nevyšlo ani pod novým trénerom

Futbalisti Manchestru City stratili ďalšie body v boji o titul, keď v 21. kole anglickej Premier League doma len remizovali s Brightonom 1:1.
„Citizens“ nedokázali naplno bodovať v treťom stretnutí za sebou, v tabuľke strácajú päť bodov na vedúci Arsenal, ktorý má však duel k dobru.
Domáci viedli od 41. minúty, keď sa presadil z pokutového kopu nórsky kanonier Erling Haaland.
VIDEO: Faul a premenená penalta Haalanda
Hostia však v 60. minúte vybojovali cennú remízu po presnom zásahu Kaoru Mitomu. Zverenci Pepa Guardiolu si tak zapísali tretiu remízu za sebou, predtým hrali nerozhodne na pôde Sunderlandu (0:0) i doma s Chelsea (1:1).
Zaváhanie City nevyužila tretia Aston Villa, ktorá v stredu hrala na ihrisku Crystal Palace bez gólov.
Chelsea ešte bez nového trénera Liama Roseniora na lavičke prehrala na trávniku Fulhamu 1:2 a v piatom stretnutí v rade nedokázala vybojovať víťazstvo.
„The Blues“ hrali od 22. minúty bez vylúčeného Marca Cucurellu a od 55. minúty prehrávali po góle Raula Jimeneza.
VIDEO: Cucurella dostal červenú kartu
O 17 minút neskôr síce dokázal Liam Delap vyrovnať, ale v 81. minúte rozhodol o domácom úspechu Harry Wilson.
VIDEO: Víťazný gól Fulhamu
Smerom nahor sa tabuľkou posúvajú na prelome kalendárnych rokoch hráči Brentfordu, dobrú formu potvrdili výhrou 3:0 nad Sunderlandom. V neúplnej tabuľke sú už na piatej pozícii s 33 bodmi.
VIDEO: Prvý gól Thiaga v zápase
Prvýkrát od 26. októbra zvíťazil Bournemouth, keď zdolal Tottenham 3:2 a získal tak cenné tri body v boji o záchranu v Premier League. V piatej minúte nadstaveného času sa postaral o víťaznú radosť Antoine Semenyo.
Premier League - 21. kolo:
AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 3:2 (2:1)
Góly: 22. Evanilson, 36. Kroupi, 90+5. Semenyo - 5. Tel, 78. Palhinha
FC Brentford - AFC Sunderland 3:0 (1:0)
Góly: 30. a 65. Thiago, 73. Jarmoljuk
Crystal Palace - Aston Villa 0:0
FC Everton - Wolverhampton Wanderers 1:1 (1:0)
Góly: 17. Keane - 69. Mane, ČK: 83. Keane, 90. Grealish (obaja Everton) po druhej ŽK
FC Fulham - FC Chelsea 2:1 (0:0)
Góly: 55. Jimenez, 81. Wilson - 72. Delap, ČK: 22. Cucurella (Chelsea)
Manchester City - FC Brighton 1:1 (1:0)
Góly: 41. Haaland (z 11 m) - 60. Mitoma