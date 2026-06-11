Prekvapivé rozhodnutie v Anglicku. Nováčik Premier League prišiel o trénera

Vo futbalovom klube Ipswich Town FC nečakane končí tréner Kieran McKenna, ktorý tím doviedol k postupu do Premier League.
Prekvapivé rozhodnutie kouča nepokračovať po úspechu v druhej lige a dopriať si čas s rodinou oznámilo vedenie klubu.
Ipswich sa do elitnej Premier League vracia po jednej sezóne. V druhej lige obsadilo mužstvo pod vedením McKennu druhé miesto a zabezpečilo si priamy postup. Teraz kouč od tímu odchádza "so zmesou vďačnosti, hrdosti, smútku a spokojnosti".
McKenna dotiahol Ipswich už k tretiemu postupu. V sezónach 2023/24 a 2024/25 s ním prešiel z tretej ligy až do najvyššej súťaže, kde sa ale mužstvo vlani neudržalo. Predtým pôsobil ako jeden z asistentov Oleho Gunnara Solskjaera v Manchestri United.