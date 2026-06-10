Pridajú sa ku Casemirovi. Manchester United sa rozlúčil s dvojicou hráčov

Jadon Sancho v drese Manchestru United.
Jadon Sancho v drese Manchestru United. (Autor: SITA/AP)
TASR|10. jún 2026 o 13:46
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Anglický reprezentant odohral za „červených diablov“ iba 83 zápasov.

Anglický futbalový klub Manchester United potvrdil odchod Jadona Sancha a Tyrella Malaciu po vypršaní ich kontraktov.

Dvojica sa pridá k veteránovi Casemirovi, ktorý už počas sezóny oznámil svoj koniec v tíme 20-násobného majstra Anglicka.

Sancho prestúpil do United v roku 2021 za 73 miliónov libier z Borussie Dortmund, no anglický reprezentant odohral za „červených diablov“ iba 83 zápasov.

Počas svojho pôsobenia na Old Trafforde hosťoval späť v Dortmunde, Chelsea či Aston Ville.

Krajný obranca Malacia nastúpil za Manchester po prestupe z Feyenoordu v roku 2022 do 50 stretnutí. Dvadsaťšesťročného Holanďana trápili zranenia.

Odchod tria Sancho, Malacia, Casemiro oznámil tím vedený Michaelom Carrickom v stredu zverejnením zoznamu ponechaných hráčov.

„Každý v klube by sa chcel poďakovať Casemirovi, Tyrellovi a Jadonovi za ich prínos pre Manchester United a popriať im veľa šťastia do budúcnosti,“ citovala vyjadrenie klubu agentúra DPA.

Premier League

    Jadon Sancho v drese Manchestru United.
    Jadon Sancho v drese Manchestru United.
    Pridajú sa ku Casemirovi. Manchester United sa rozlúčil s dvojicou hráčov
    dnes 13:46
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