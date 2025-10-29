Potupné výsledky Liverpoolu nemajú konca. V pohári dostal tvrdú lekciu

LONDÝN. Futbalisti Liverpoolu utrpeli ďalšiu ťažkú prehru, keď ich v osemfinále Anglického ligového pohára na domácom Anfielde rozdrvilo Crystal Palace 3:0.
Dvoma gólmi sa blysol Ismaila Sarr, ktorý zariadil postup londýnskeho tímu do štvrťfinále a prehĺbil krízu mužstva trénera Arneho Slota.
Držiteľ trofeje z minulej sezóny Newcastle United si poradil s Tottenhamom Hotspur 2:0, Arsenal zdolal Brighton & Hove Albion 2:0, Manchester City otočil zápas so Swansea City (3:1) a Chelsea zvíťazila nad Wolverhamptonom 4:3.
Slot, podobne ako väčšina trénerov veľkých klubov Premier League, šetril opory a nastúpil s rezervnou zostavou. Liverpool tak zaznamenal už šiestu prehru v posledných siedmich zápasoch vo všetkých súťažiach.
Zápas bol vyrovnaný až do 41. minúty, keď obranca Joe Gomez nešťastne odhlavičkoval loptu priamo pred Ismailu Sarra, ktorý z prvej prekonal brankára Freddieho Woodmana. V silnom daždi pridal Sarr druhý gól krátko pred prestávkou po prihrávke Yeremyho Pina.
Domáci dohrávali oslabení po vylúčení Amaru Nalla v 79. minúte, ktorý dostal druhú červenú kartu v druhom seniorskom zápase. Konečnú podobu výsledku dal Yeremy Pino v 88. minúte tretím gólom hostí.
Newcastle postúpil po góloch Fabiana Schära a Nicka Woltemadeho, ktoré rozhodli duel proti Tottenhamu. Arsenal poslal do vedenia len 18-ročný Ethan Nwaneri a poistku pridal Bukayo Saka.
Swansea City prekvapivo viedla nad Manchesterom City, keď v 12. minúte skóroval Goncalo Franco, no favorita zachránili góly Jeremyho Doku, Omara Marmousha a Rayana Cherkiho.
Chelsea viedla na ihrisku Wolverhamptonu už 3:0 po góloch Andreyho Santosa, Tyriquea Georgea a Estevaa, no domáci zdramatizovali duel.
Po zásahoch Arokodareho a Davida Mollera Wolfeho sa dotiahli na rozdiel gólu, no napriek vylúčeniu Liam Delapa dokázali „blues“ pridať štvrtý zásah vďaka Jamieho Gittensovi. Wolfe potom v nadstavenom čase len zmiernil prehru na 3:4.
Carabao Cup - osemfinále
Arsenal FC - Brighton 2:0 (0:0)
Góly: 57. Nwaneri, 76. Saka
Liverpool FC - Crystal Palace 0:3 (0:2)
Góly: 41., 45. Sarr, 88. Pino
Swansea City - Manchester City 1:3 (1:1)
Góly: 12. Franco - 39. Doku, 77. Marmoush, 90+3. Cherki
Wolverhampton - Chelsea FC 3:4 (0:3)
Góly: 49. Arokodare, 73., 90+1. Wolfe - 5. Santos, 15. George, 41. Estevao, 89. Gittens
Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)
Góly: 24. Schär, 50. Woltemade