Potupné výsledky Liverpoolu nemajú konca. V pohári dostal tvrdú lekciu

Smútok hráčov Liverpool FC.
Smútok hráčov Liverpool FC. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, REUTERS|29. okt 2025 o 23:45
ShareTweet0

S ligovým pohárom sa lúči aj Tottenham.

LONDÝN. Futbalisti Liverpoolu utrpeli ďalšiu ťažkú prehru, keď ich v osemfinále Anglického ligového pohára na domácom Anfielde rozdrvilo Crystal Palace 3:0.

Dvoma gólmi sa blysol Ismaila Sarr, ktorý zariadil postup londýnskeho tímu do štvrťfinále a prehĺbil krízu mužstva trénera Arneho Slota.

Držiteľ trofeje z minulej sezóny Newcastle United si poradil s Tottenhamom Hotspur 2:0, Arsenal zdolal Brighton & Hove Albion 2:0, Manchester City otočil zápas so Swansea City (3:1) a Chelsea zvíťazila nad Wolverhamptonom 4:3.

Slot, podobne ako väčšina trénerov veľkých klubov Premier League, šetril opory a nastúpil s rezervnou zostavou. Liverpool tak zaznamenal už šiestu prehru v posledných siedmich zápasoch vo všetkých súťažiach.

Zápas bol vyrovnaný až do 41. minúty, keď obranca Joe Gomez nešťastne odhlavičkoval loptu priamo pred Ismailu Sarra, ktorý z prvej prekonal brankára Freddieho Woodmana. V silnom daždi pridal Sarr druhý gól krátko pred prestávkou po prihrávke Yeremyho Pina.

Domáci dohrávali oslabení po vylúčení Amaru Nalla v 79. minúte, ktorý dostal druhú červenú kartu v druhom seniorskom zápase. Konečnú podobu výsledku dal Yeremy Pino v 88. minúte tretím gólom hostí.

Newcastle postúpil po góloch Fabiana Schära a Nicka Woltemadeho, ktoré rozhodli duel proti Tottenhamu. Arsenal poslal do vedenia len 18-ročný Ethan Nwaneri a poistku pridal Bukayo Saka.

Swansea City prekvapivo viedla nad Manchesterom City, keď v 12. minúte skóroval Goncalo Franco, no favorita zachránili góly Jeremyho Doku, Omara Marmousha a Rayana Cherkiho.

Chelsea viedla na ihrisku Wolverhamptonu už 3:0 po góloch Andreyho Santosa, Tyriquea Georgea a Estevaa, no domáci zdramatizovali duel.

Po zásahoch Arokodareho a Davida Mollera Wolfeho sa dotiahli na rozdiel gólu, no napriek vylúčeniu Liam Delapa dokázali „blues“ pridať štvrtý zásah vďaka Jamieho Gittensovi. Wolfe potom v nadstavenom čase len zmiernil prehru na 3:4.

Carabao Cup - osemfinále

Arsenal FC - Brighton 2:0 (0:0)

Góly: 57. Nwaneri, 76. Saka

Liverpool FC - Crystal Palace 0:3 (0:2)

Góly: 41., 45. Sarr, 88. Pino

Swansea City - Manchester City 1:3 (1:1)

Góly: 12. Franco - 39. Doku, 77. Marmoush, 90+3. Cherki

Wolverhampton - Chelsea FC 3:4 (0:3)

Góly: 49. Arokodare, 73., 90+1. Wolfe - 5. Santos, 15. George, 41. Estevao, 89. Gittens

Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)

Góly: 24. Schär, 50. Woltemade

Anglický ligový pohár

    Smútok hráčov Liverpool FC.
    Smútok hráčov Liverpool FC.
    Potupné výsledky Liverpoolu nemajú konca. V pohári dostal tvrdú lekciu
    st 23:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Anglický ligový pohár»Potupné výsledky Liverpoolu nemajú konca. V pohári dostal tvrdú lekciu