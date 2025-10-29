AS Rím udržal krok s lídrom. Inter nemal žiaden problém s Fiorentinou

RÍM. Futbalisti AS Rím sa v stredajšom zápase 9. kola Serie A tešili z víťazstva a dostali sa v tabuľke hneď do závesu za vedúci Neapol.
Rimania sú po trojbodovom víťazstve nad Parmou 2:1 s 21 bodmi na druhom mieste iba o skóre.
Tretí je Inter Miláno s trojbodovou stratou, „nerazzurri“ si doma poradili s Fiorentinou 3:0.
Serie A - 9. kolo
FC Janov - US Cremonese 0:2 (0:1)
Góly: 3. a 49. Bonnazoli
Inter Miláno - AC Fiorentina 3:0 (0:0)
Góly: 66. a 88. Calhanoglu (druhý z 11 m), 71. Sučič
ČK: 86. Vitti (po druhej ŽK)
FC Bologna - FC Turín 0:0
AS Rím - Parma Calcio 2:1 (2:1)
Góly: 63. Hermoso, 81. Dovbyk - 86. Circati
Juventus Turín - Udinese Calcio 3:1 (1:1)
Góly: 5. Vlahovič (z 11 m), 67. Gatti, 90.+6 Yildiz (z 11 m) - 45.+1 Zaniolo
AC Como - Hellas Verona 3:1 (1:1)
Góly: 9. Douvikas, 62. Posch, 90.+2 Vojvoda - 25. Serdar