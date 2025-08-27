Škriniar si Ligu majstrov nezahrá. Fenerbahce ťahalo v Lisabone za kratší koniec

BRATISLAVA. Futbalisti Fenerbahce Istanbul v zostave s Milanom Škriniarom si nezahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov.
V odvete play off prehrali na trávniku Benficy Lisabon 0:1 a čaká ich tak opäť účasť v Európskej lige.
Slovenský reprezentačný obranca absolvoval s kapitánskou páskou kompletnú zápasovú minutáž. Prvý duel v Turecku sa skončil bezgólovou remízou.
Fenerbahce čelilo od úvodnej minúty veľkému tlaku zo strany domácich, až dvakrát rozhodca odvolal potenciálny gól do siete hostí.
Benfice to vyšlo až na tretí pokus, v 35. minúte sa presadil Aktürkoglu.
VIDEO: Víťazný gól Benficy
Fenerbahce v druhom polčase pridalo do ofenzívnej snahy, avšak ani po prestriedaní si nedokázalo vytvoriť súvislý tlak a najmä sa postarať o vyrovnávajúci gól. Lisabončania tak natiahli sériu bez prehry proti tureckým tímom v súťažiach UEFA na deväť zápasov.
Karabach postúpil po ôsmich rokoch do hlavnej fázy LM, v odvetnom stretnutí play off prehral síce doma s Ferencvárosom 2:3, ale z dvojzápasu mal lepšie celkové skóre, keďže predtým zvíťazil na pôde súpera 3:1. Na maďarský klub tak čaká účinkovanie v ligovej fáze EL.
Ferencváros musel zmazať dvojgólové manko, ak chcel pomýšľať na postup. Po góle Josepha v 12. minúte vykresal nádej, ale ešte do konca prvého polčasu sa na domácej strane presadili Leandro Andrade a Zoubir. Hostia zdramatizovali gólmi Vargu a Tótha, ale zápas nedostali napokon do predĺženia.
Bruggy predviedli aj v odvete s Rangers dominantný výkon, oslabenému súperovi nadelili už v prvom polčase päť gólov a napokon triumfovali 6:0.
Po remíze 1:1 v prvom zápase dokázala Kodaň doma uspieť nad Bazilejom a zdolať ho 2:0. O postupový gól sa hneď po polčasovej prestávke postaral Cornelius, poistku pridal z pokutového kopu Moukoko.
Liga majstrov - odvety play-off (27. august):
Benfica Lisabon - Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0)
Gól: 35. Aktürkoglu, ČK: 82. Talisca (Fenerbahce) po 2. ŽK
/M. ŠKRINIAR (Fenerbahce) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 0:0, Benfica postúpila do ligovej fázy LM/
Karabach FK - Ferencváros Budapešť 2:3 (2:1)
Góly: 25. Leandro Andrade, 45. Zoubir - 12. Joseph, 55. Varga (z 11 m), 82. Tóth
/prvý zápas: 3:1, Karabach postúpil do ligovej fázy LM/
FC Kodaň - FC Bazilej 2:0 (0:0)
Góly: 46. Cornelius, 84. Moukoko (z 11 m)
/prvý zápas: 1:1, Kodaň postúpila do ligovej fázy LM/
Club Bruggy - Glasgow Rangers 6:0 (5:0)
Góly: 41. a 45. Seys, 5. Tresoldi, 32. Vanaken, 45.+2 Stankovič, 50. Tzolis, ČK: 8. Aarons (Rangers)
/prvý zápas: 3:1, Bruggy postúpili do ligovej fázy LM/