ONLINE: Benfica Lisabon - Fenerbahce SK dnes, play-off Ligy majstrov LIVE (odveta)

LISABON. Futbalisti Benficy Lisabon a Fenerbahce SK dnes hrajú odvetný zápas play-off Ligy majstrov 2025/2026.
V stretnutní sa predstaví Milan Škriniar, ktorý nedávno definitívne spečatil trvalý prestup do Turecka.
ONLINE PRENOS: Benfica Lisabon - Fenerbahce SK (futbal, odveta, play-off, Liga majstrov, výsledky, streda, naživo)
Liga majstrov Play-off 2025/2026
27.08.2025 o 21:00
Benfica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fenerbahçe
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní odvetného zápasu play-off kvalifikácie Ligy majstrov medzi mužstvami Benfica Lisabon a Fenerbahce SK, pričom sa úvodný duel skončil bezgólovou remízou.
Benfica odštartovala sezónu na Majstrovstvách sveta klubov, kde prešla skupinu iba s jedným zaváhaním v podobe remízy 2:2 s Bocou Juniors. Následne pritom zdolala Auckland 6:0 a taktiež Bayern Mníchov 1:0. V play-off však už nestačila po predĺžení 1:4 na neskoršieho víťaza z Chelsea. Ligu odštartovali dvoma víťazstvami so skóre 4:0. V dnešnej odvete však bude absentovať Florentino, ktorý obdržal dve rýchle žlté karty v priebehu troch minút a prvý duel nedohral.
Fenerbahce si v rámci tureckej ligy pripísal po úvodnej remíze 0:0 z Goztepe aj výhru 3:1 s Kocaelisporom, pričom do play-off Ligy majstrov muselo prejsť cez Feyenoord. Po úvodnej prehre 1:2 na trávniku holandského tímu si postup zabezpečili domácou výhrou 5:2. Mužstvo pritom vedie ako jeden z kapitánov aj slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý sa gólovo presadil tento víkend.
Ak by sme sa pozreli na vzájomné zápasy oboch celkov, celkovo sa medzi sebou stretli šesťkrát od roku 2013. Zaujímavosťou je, že Fenerbahce pritom uspelo len v prvom zápase 1:0, pričom ďalšie stretnutia skončili remízou či triumfom portugalského tímu.
