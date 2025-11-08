Budinský v bráne Ostravy nezabránil prehre, Hradec Králové deklasoval Slovácko

PRAHA. Trojica slovenských futbalistov Filip Vaško, Martin Šviderský a Patrik Blahút nezabránila deviatej prehre 1. FC Slovácko v prebiehajúcej sezóne českej ligy.
Posledné Slovácko v dueli 15. kola prehralo v Hradci Králové 0:4, pričom v drese domácich odohral celý duel aj ďalší Slovák Sebastian Dancák.
Slovenský kapitán Mladej Boleslavi Martin Králik si pripísal plnú minutáž v dueli na pôde Dukly Praha.
Jeho spoluhráč Jan Zíka zariadil gólom tri body pre hostí, ktorí sa posunuli v neúplnej tabuľke na 11. miesto. Bohemians zvíťazil nad Zlínom 1:0, v drese zdolaného tímu nastúpil Marián Pišoja.
Baník Ostrava doma prehral s Jabloncom 0:1, jediný gól stretnutia strelil v 25. minúte Gambijčan Lamin Jawo. V bránke Ostravy nastúpil Viktor Budinský a v útoku odohral celé stretnutie mladý útočník Jakub Pira.
Baník si v 15. zápase pripísal už deviatu ligovú prehru a s desiatimi bodmi je na predposlednom mieste tabuľky.
Jablonec sa pred nedeľnými stretnutiami Slavie a aj Sparty Praha dostal na čelo.
Česká liga - 15. kolo:
FC Baník Ostrava - FK Jablonec 0:1 (0:1)
Gól: 25. Jawo
/V. Budinský odchytal celý duel, J. Pira celý duel, L. Almási od 74. min - S. Lavrinčík sedel na lavičke/
FK Dukla Praha - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)
Góly: 33. Zíka
/J. Kadák do 63. min - M. Králik celý duel/
FC Hradec Králové - 1. FC Slovácko 4:0 (1:0)
Góly: 72. a 90.+2. Slončík, 21. Pilař, 80. Mihálik,
/S. Dancák celý duel, A. Griger od 86. min, J. Uhrinčať sedel na lavičke - F. Vaško, M. Šviderský a P. Blahút všetci celý duel/
FC Zlín - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:1)
Góly: 69. Sakala
/M. Pišoja do 81. min - T. Frühwald sedel na lavičke/