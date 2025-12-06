Paríž drží krok s lídrom. Doma ukončil víťaznú sériu súpera

Futbalisti Racingu Lens zvíťazili v sobotnom zápase 15. kola Ligue 1 na pôde Nantes 2:1. Víťazný gól strelil v 81. minúte útočník Wesley Said a svojmu tímu tak zaistil vedenie v lige aj po skončení prebiehajúceho kola. Nantes je šestnáste, tri body pod pásmom zostupu.
Toulouse vyhralo nad Racingom Štrasburg 1:0 a poskočilo na deviate miesto neúplnej tabuľky.
Štrasburg sa nachádza na ôsmej priečke a prehral v treťom ligovom stretnutí po sebe. Na súpiske domácich chýbal slovenský stredopoliar Mário Sauer, ktorého trápi od polovice novembra zranenie stehna.
Úradujúci majster Paríž St. Germain si poradil so Stade Rennes 5:0 s dvojgólovým prispením Chviču Kvaraccheliju a na druhom mieste stráca na Lens stále bod.
Hostia, ktorí hrali od 74. minúty v početnej nevýhode po vylúčení obrancu Jeremyho Jacqueta, klesli na šieste miesto. Sú tak o skóre za Olympique Lyon, kde pôsobí slovenský brankár Dominik Greif.
Ligue 1 - 15. kolo
Paríž St. Germain - Stade Rennes 5:0 (2:0)
Góly: 28. a 67. Kvaracchelija, 39. Mayulu, 88. Mbaye, 90.+2. Ramos. ČK: 74. Jacquet (Rennes, po 2. ŽK)
FC Toulouse - Racing Štrasburg 1:0 (1:0)
Gól: 18. Emerson
FC Nantes - Racing Lens 1:2 (1:1)
Góly: 38. El Arabi - 34. Thauvin, 81. Said