VIDEO: Dúbravkov pohotový zákrok bol málo, Chelsea s prekvapivou prehrou

Burnley so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom podľahlo v 14. kole Premier League na domácej pôde s Crystal Palace 0:1.
Burnley utrpelo piatu prehru za sebou a tabuľke mu patrí predposledné 19. miesto
VIDEO: Úspešný zákrok Martina Dúbravku v zápase s Crystal Palace
Londýnsky Arsenalu zdolali Brentford 2:0 Za „kanonierov“ sa gólovo presadili v 11. minúte Mikel Merino a v 90.+1 minúte aj striedajúci Bukayo Saka. Líder tabuľky tak ťahá už 18-zápasovú sériu bez prehry naprieč všetkými súťažami.
Aston Villa otočila v Brightone nepriaznivý stav 0:2, aj vďaka dvom gólom Ollieho Watkinsa zvíťazila 4:3 a v lige ťahá 4-zápasovú víťaznú šnúru.
Posledný Wolverhampton prehral siedmy ligový zápas za sebou, keď doma podľahol Nottinghamu 0:1 a naďalej má na konte len dva body.
Liverpool znovu zaváhal, Chelsea s prekvapivou prehrou
Nováčik Sunderland remizoval 1:1 na pôde trápiaceho sa obhajcu titulu Liverpoolu.
Sunderland sa ujal vedenia v 67. minúte Talbího tečovanou ranou z diaľky. Liverpool vyrovnal po individuálnej akcii Wirtza, ktorý dostal loptu do siete od Mukieleho kopačky.
Hviezdna letná posila tak znovu nezaznamenala prvý gól v Premier League, gól bol pripísaný obrancovi hostí ako vlastný. "Reds" vyhrali jediný z posledných piatich súťažných duelov a v tabuľke sú ôsmy, Sunderlandu patrí šiesta pozícia.
Chelsea prekvapujúco prehrala na pôde Leedsu 1:3. Leeds nebodoval štyrikrát po sebe, nepriaznivú sériu ale prekvapujúco ukončil proti doteraz tretiemu tímu tabuľky, ktorý preskočila Aston Villa.
Domáci čoskoro viedli po Bijolovej hlavičke a náskok navýšil Tanaka presnou ranou z 20 metrov. Favorita vrátil do hry Neto, s piatimi gólmi najlepší strelec tímu. ň
V 72. minúte ale vo vlastnom vápne zachyboval pri rozohrávke stopér Adarabioyo a víťazstvo poistil Calvert-Lewin. Leeds sa dostal zo zostupového pásma, kam sa prepadol West Ham.
Premier League - 14. kolo
FC Arsenal - FC Brentford 2:0 (1:0)
Góly: 11. Merino, 90.+1 Saka
FC Brighton - Aston Villa 3:4 (2:2)
Góly: 9. a 83. Van Hecke, 29. Torres (vlastný) - 37. a 45.+7 Watkins, 60. Onana, 78. Malen
FC Burnley - Crystal Palace 0:1 (0:1)
Gól: 44. Munoz
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest 0:1 (0:0)
Gól: 72. I. Jesus
Liverpool – Sunderland 1:1 (0:0)
Góly: 67. Talbi – 81. Mukiele (vlastný)
Leeds United – Chelsea 3:1 (2:0)
Góly: 6. Bijol, 43. Tanaka, 72. Calvert‑Lewin – 50. Pedro Neto