ONLINE: Burnley - Crystal Palace dnes, Premier League LIVE (Dúbravka, 14. kolo)

Futbalisti Burnley FC a Crystal Palace FC dnes hrajú zápas 14. kola ročníka Premier League 2025/2026.
V bráne domácich nastúpi slovenský reprezentant Martin Dúbravka.
Kde sledovať Premier League v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE: Burnley FC - Crystal Palace FC dnes (Premier League 2025/2026, 14. kolo, Martin Dúbravka, streda, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
03.12.2025 o 20:30
14. kolo
Burnley
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Crystal Palace
Prenos
Crystal Palace FC – 9. místo, 20 bodů, skóre 17:11
Rakouský trenér Glasner dovedl minulý rok Orly ze Selhurst Parku k zisku FA cupu a Crystal Palace se tak letos nesoustředí jen na domácí soutěž, ale také na evropský pohár, ve kterém zatím Eagles dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli. Co se anglické ligové soutěže týče, tak v té si zatím počíná Crystal Palace docela obstojně, když jej najdeme po třinácti kolech na devátém místě, a to ještě s minimální ztrátou dvou bodů na pátý Brighton. Ještě před víkendovým kolem byli červeno-modří o pár pozic výše, jenomže v sobotu padli s Manchesterem United 1:2 a o pár příček se propadli.
Klub z Londýna má však jednu velkou ofenzivní zbraň – Jeana-Philippa Matetu. Francouzský forvard má našlápnuto k další parádní sezoně, protože je už po třinácti zápasech na sedmi vstřelených brankách a klidně tak může zaútočit na patnáctku ligových gólů. Matetu navíc slušně doplňuje senegalský křídelník Ismaila Sarr (zatím 3+1), který ale z posledního utkání s Manchesterem United odstupoval kvůli zranění a jeho dnešní start je tak značně nejistý.
Burnley FC – 19. místo, 10 bodů, skóre 15:27
Navrátilec na nejvyšší úroveň anglického fotbalu bude muset v rychle se blížící druhé polovině sezony zabrat, jestli se nechce po roce vrátit zpět do nižší Championship. Z doposud odehraných třinácti zápasů totiž získal jen deset bodů a nachází se na devatenácté příčce tabulky, která na konci ročníku bude znamenat pád o patro níže. Situace však ještě zdaleka není ztracená – na šestnáctý Nottingham Burnley ztrácí pouhý bod, ovšem v neprospěch „Clarets“ hovoří současná špatná forma, za celý listopad totiž svěřenci trenéra Parkera nezískali ani bod. Naposledy padli o víkendu na půdě Brentfordu 1:3.
Při porážce od Včel střílel jediný gól hostů nizozemský útočník Zian Flemming, pro kterého šlo o čtvrtou branku v sezoně a dotáhl se tak na svého útočného kolegu Jaidona Anthonyho, který však ke čtyřem trefám přidal ještě asistenci. Co se samotných gólových nahrávek týče, tak v těch vládne Burnley Quilindschy Hartman, který už nahrál na čtyři góly.
Příjemný středeční večer všem fanouškům fotbalu! Vložené čtrnácté kolo anglické Premier League dnes mimo jiné nabízí souboj devatenáctého Burnley s devátým Crystal Palace, který začíná na Turf Moor o půl deváté a Vy jste k jeho sledování srdečně zváni. Příjemnou zábavu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:30.