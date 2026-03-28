Liptáci zaváhali na ihrisku súpera. Béčko Slovana rozhodlo v druhom polčase

Hráči Liptovského Mikuláša
Hráči Liptovského Mikuláša
TASR|28. mar 2026 o 13:07
Hostia zostali na tretej priečke.

Futbalisti „béčka“ ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotnom zápase 22. kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy nad Tatranom Liptovský Mikuláš 3:1.

V neúplnej tabuľke sa tak posunuli na 10. miesto, hostia zostali na tretej priečke. Dva góly domácich zaznamenal Alexej Maroš.

MONACObet liga - 22. kolo (sobota):

ŠK Slovan Bratislava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1 (0:1)

Góly: 68. Marko, 78. a 88. Maroš (prvý z 11 m) - 4. Franko.

Rozhodcovia: Greško – Pacák, Kuba, ŽK: Minka, Tománek - Majerčík, Macejko

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
22
10
6
6
43:40
36
P
V
P
V
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
22
9
8
5
39:24
35
V
R
R
V
P
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
21
8
6
7
29:23
30
V
R
R
R
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
6
7
9
26:38
25
V
R
V
P
R
11
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
21
6
6
9
32:37
24
R
V
V
P
V
12
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
22
5
8
9
27:38
23
P
V
R
R
R
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
21
6
5
10
31:36
23
P
R
P
R
P
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

