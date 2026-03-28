ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 22. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 22. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 22. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
28.03.2026 o 10:30
22. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 22. kola MONACObet ligy medzi Slovan Bratislava B a Liptovský Mikuláš.
Slovan Bratislava B sa momentálne nachádza na predposlednom 15. mieste so ziskom 22 bodov, zatiaľ čo Liptovský Mikuláš okupuje pekné 3. miesto s 36 bodmi, čo naznačuje jasného favorita.
ŠK Slovan Bratislava B
Slovan Bratislava B sa v posledných dueloch trápil s konzistentnosťou. Remizoval so Z. Moravce-Vráble 2:2, porazil Banskú Bystricu 2:0, no prehral na pôde Interu Bratislava 0:2 a doma len remizoval s Lehotou pod Vtáčnikom 1:1. Ich forma je teda nestabilná, čo môže byť problém proti lepšie postavenému súperovi.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Na druhej strane Liptovský Mikuláš má za sebou zaujímavú sériu. Vyhral 4:2 proti Pov. Bystrici, 2:1 proti Z. Moravce-Vráble a 3:1 nad Banskou Bystricou. Naopak, zaznamenal prehry 0:4 so Sláviou TU Košice a 1:2 v Slovnaft Cupe proti Prešovu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
V
P
V
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
22
9
8
5
39:24
35
V
R
R
V
P
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FC PetržalkaFC Petržalka
21
8
6
7
29:23
30
V
R
R
R
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
10
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
21
6
6
9
32:37
24
R
V
V
P
V
11
MŠK PúchovMŠK Púchov
22
5
8
9
27:38
23
P
V
R
R
R
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
21
6
5
10
31:36
23
P
R
P
R
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body