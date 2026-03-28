ONLINE: MFK Zvolen - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 22. kolo)

Futbalisti MFK Zvolen a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 22. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 22. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
28.03.2026 o 15:00
22. kolo
MFK Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu 22. kola MONACObet ligy medzi MFK Zvolen a MFK Dukla Banská Bystrica.
Zatiaľ čo Zvolen postupne stúpa v ligovej tabuľke, líder z Banskej Bystrice stráca svoj mnohopočetný náskok. Od začiatku jarnej časti totiž Dukla prehrala tri zo štyroch zápasoch, vrátane posledného vystúpenia na domácej pôde, keď dopustila obrat proti Malženiciam.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
V
P
V
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
22
9
8
5
39:24
35
V
R
R
V
P
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FC PetržalkaFC Petržalka
21
8
6
7
29:23
30
V
R
R
R
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
10
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
21
6
6
9
32:37
24
R
V
V
P
V
11
MŠK PúchovMŠK Púchov
22
5
8
9
27:38
23
P
V
R
R
R
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
21
6
5
10
31:36
23
P
R
P
R
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body