Trápenie United pokračuje. Premiérový gól Šeška body nepriniesol, Bruno zlyhal z penalty

Bruno Fernandes nepremieňa penaltu proti Brentfordu.
Bruno Fernandes nepremieňa penaltu proti Brentfordu. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet, TASR|27. sep 2025 o 15:29
Zverenci trénera Rubena Amorima neuspeli na ihrisku Brentfordu.

LONDÝN. Futbalisti Manchestru United prehrali v sobotňajšom zápase 6. kola Premier League na ihrisku Brentfordu 1:3 a v tabuľke klesli pod svojho súpera.

Domáci mali silný úvodu do zápasu, keď už v 20. minúte viedli 2:0 po dvoch góloch Igora Thiaga.

VIDEO: Prvý gól Thiaga

Dvadsaťštyriročný brazílsky útočník zaznamenal v siedmich dueloch vo všetkých súťažiach v sezóne už päť presných zásahov. 

V 26. minúte síce znížil Benjamin Šeško, ktorý strelil svoj premiérový gól za United, no hostia do konca duelu už ďalší gól nepridali. 

VIDEO: Gól Šeška na 1:2

Najväčšiu šancu mal ich kapitán Bruno Fernandes, ktorý však v 76. minúte nepremenil penaltu.

VIDEO: Nepremenená penalta Bruna Fernandesa

V nadstavenom čase prikrášlil domáci triumf po rýchlom brejku Mathias Jensen.

United si tak pripísali tretiu prehru v sezóne. Oba tímy majú na konte po sedem bodov a figurujú v spodnej polovici tabuľky.

Premier League - 6. kolo

Brentford - Manchester United 3:1 (2:1)

Góly: 8. a 20. Thiago, 90.+6 Jensen - 26. Šeško

    dnes 15:29
