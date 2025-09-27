Trápenie United pokračuje. Premiérový gól Šeška body nepriniesol, Bruno zlyhal z penalty

LONDÝN. Futbalisti Manchestru United prehrali v sobotňajšom zápase 6. kola Premier League na ihrisku Brentfordu 1:3 a v tabuľke klesli pod svojho súpera.
Domáci mali silný úvodu do zápasu, keď už v 20. minúte viedli 2:0 po dvoch góloch Igora Thiaga.
Dvadsaťštyriročný brazílsky útočník zaznamenal v siedmich dueloch vo všetkých súťažiach v sezóne už päť presných zásahov.
V 26. minúte síce znížil Benjamin Šeško, ktorý strelil svoj premiérový gól za United, no hostia do konca duelu už ďalší gól nepridali.
Najväčšiu šancu mal ich kapitán Bruno Fernandes, ktorý však v 76. minúte nepremenil penaltu.
V nadstavenom čase prikrášlil domáci triumf po rýchlom brejku Mathias Jensen.
United si tak pripísali tretiu prehru v sezóne. Oba tímy majú na konte po sedem bodov a figurujú v spodnej polovici tabuľky.
Premier League - 6. kolo
Brentford - Manchester United 3:1 (2:1)
Góly: 8. a 20. Thiago, 90.+6 Jensen - 26. Šeško