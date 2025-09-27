Toulouse doma len remizoval proti trápiacemu sa Nantes. Sauer odohral celý zápas

PARÍŽ. Futbalisti FC Toulouse remizovali v sobotňajšom zápase 6. kola francúzskej Ligue 1 proti FC Nantes 2:2.
Slovenský reprezentant Mário Sauer odohral v drese domácich celý duel.
Toulouse sa posunuli so 7 bodmi na 9. miesto tabuľky, Nantes poskočil na 15. priečku a má 5 bodov.
FC Lorient zvíťazil nad AS Monaco 3:1. Plný bodový zisk domácich v neúplnej tabuľke katapultoval z predposledného 17. miesta na 10. priečku so ziskom 7 bodov.
„Kniežatá“ klesli na 3. pozíciu, pričom majú 12 bodov ako štvrtý Olympique Lyon, ktorý mal zápas k dobru.
Ligue 1 - 6. kolo:
FC Toulouse - FC Nantes 2:2 (0:1)
Góly: 48. Gboho, 66. Donnum (z 11 m) - 45.+3 Lahdo, 61. Leroux
/M. SAUER (Toulouse) odohral celý zápas/
FC Lorient - AS Monaco 3:1 (1:0)
Góly: 76. a 82. Pagis, 40. Bamba - 90.+7 Fati (z 11 m)
ČK: 38. Kehrer (Monaco) po druhej ŽK