Toulouse doma len remizoval proti trápiacemu sa Nantes. Sauer odohral celý zápas

Sklamanie hráčov Toulouse.
Sklamanie hráčov Toulouse. (Autor: X/Ligue 1)
TASR|27. sep 2025 o 21:23
ShareTweet0

FC Lorient zvíťazil nad AS Monaco 3:1.

PARÍŽ.  Futbalisti FC Toulouse remizovali v sobotňajšom zápase 6. kola francúzskej Ligue 1 proti FC Nantes 2:2.

Slovenský reprezentant Mário Sauer odohral v drese domácich celý duel.

Toulouse sa posunuli so 7 bodmi na 9. miesto tabuľky, Nantes poskočil na 15. priečku a má 5 bodov.

FC Lorient zvíťazil nad AS Monaco 3:1. Plný bodový zisk domácich v neúplnej tabuľke katapultoval z predposledného 17. miesta na 10. priečku so ziskom 7 bodov.

„Kniežatá“ klesli na 3. pozíciu, pričom majú 12 bodov ako štvrtý Olympique Lyon, ktorý mal zápas k dobru.

Ligue 1 - 6. kolo:

FC Toulouse - FC Nantes 2:2 (0:1)

Góly: 48. Gboho, 66. Donnum (z 11 m) - 45.+3 Lahdo, 61. Leroux

/M. SAUER (Toulouse) odohral celý zápas/

FC Lorient - AS Monaco 3:1 (1:0)

Góly: 76. a 82. Pagis, 40. Bamba - 90.+7 Fati (z 11 m)

ČK: 38. Kehrer (Monaco) po druhej ŽK

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Sklamanie hráčov Toulouse.
    Sklamanie hráčov Toulouse.
    Toulouse doma len remizoval proti trápiacemu sa Nantes. Sauer odohral celý zápas
    dnes 21:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Toulouse doma len remizoval proti trápiacemu sa Nantes. Sauer odohral celý zápas