VIDEO: Arsenal sa udržal na čele, Wirtz s prvým gólom za Liverpool a Dúbravka s nulou

Futbalisti Arsenalu vyhrali v 18. kole anglickej Premier League nad Brightonom 2:1 a potvrdili prvé miesto v tabuľke.
Liverpool potvrdil formu a vyhral tretíkrát za sebou v lige. Nad Wolverhamptonom Wanderers uspel po výsledku 2:1. Prvý gól v drese úradujúceho šampióna strelil Florian Wirtz.
Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka po viac ako dvoch mesiacoch dosiahol čisté konto v drese Burnley. Aj vďaka nemu tím bodoval druhýkrát za sebou, keď remizoval doma s Evertonom 0:0.
Futbalisti Manchestru City zvíťazili na pôde Nottinghamu Forest 2:1 v sobotňajšom dueli 18. kola anglickej Premier League. Pripísali si tak šieste víťazstvo v PL za sebou a ôsme v rámci všetkých súťaží.
Zverenci Pepa Guardiolu sa ujali vedenia v úvode druhého polčasu zásluhou Tijjaniho Reijndersa, ktorý vo vnútri šestnástky zužitkoval prihrávku Rayana Cherkiho.
Už v 54. minúte vyrovnal po centri Igora Jesusa Omari Hutchinson, ktorý si tak otvoril gólový účet v drese „lesníkov“. V 83. minúte však rozhodol o víťazstve hostí strelou zvnútra pokutového územia Cherki, keď mu po rohovom kope pripravil streleckú pozíciu Joško Gvardiol.
Premier League - 18. kolo:
Nottingham - Manchester City 1:2 (0:0)
Góly: 53. Hutchinson - 48. Reijnders, 83. Cherki