Cagliari otočilo nepriaznivý stav. Obert nastúpil až v závere zápasu

Adam Obert
Adam Obert (Autor: REUTERS)
TASR|27. dec 2025 o 17:10
ShareTweet0

Como po dvoch prehrách bodovalo naplno.

Futbalisti Cagliari zvíťazili na pôde FC Turín 2:1 v sobotňajšom stretnutí 17. kola talianskej Serie A, keď otočili nepriaznivý stav.

Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert sa nezmestil do základnej zostavy hostí a na ihrisko prišiel v 84. minúte.

Como po dvoch prehrách bodovalo naplno na pôde Lecce víťazstvom 3:0. Parma zdolala Fiorentinu 1:0.

O jediný gól domácich sa proti poslednému tímu neúplnej tabuľky postaral v úvode druhého polčasu Oliver Sorensen.

Serie A - 17. kolo

US Lecce - Como 1907 0:3 (0:1)

Góly: 20. Paz, 66. Ramon, 75. Douvikas

FC Turín - Cagliari Calcio 1:2 (1:1)

Góly: 28. Vlašič - 45. Prati, 66. Kilicsoy

/A. Obert (Cagliari) hral od 84. min./

Parma Calcio - ACF Fiorentina 1:0 (0:0)

Gól: 48. Sorensen

Tabuľka Serie A

Serie A

    Adam Obert
    Adam Obert
    Cagliari otočilo nepriaznivý stav. Obert nastúpil až v závere zápasu
    dnes 17:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Cagliari otočilo nepriaznivý stav. Obert nastúpil až v závere zápasu