Pišoja si v českej lige otvoril strelecký účet. Dukla vyhrala len druhýkrát v sezóne

Marian Pišoja. (Autor: X/FC Zlín)
TASR|25. okt 2025 o 18:11
Obranca Zlína prispel k remíze svojho tímu s Pardubicami.

PRAHA. Slovenský futbalista Marián Pišoja si otvoril strelecký účet v českej najvyššej súťaži. Dvadsaťpäťročný obranca Zlína prispel k remíze svojho tímu proti Pardubiciam 2:2.

Pišoja dával v 62. minúte na priebežných 2:1 pre nováčika, deľbu bodov zariadil o deväť minút neskôr z penalty druhým presným zásahom v stretnutí Vojtěch Patrák.

Iba druhé víťazstvo v sezóne zaznamenali hráči Dukly Praha, ktorí doma zdolali 1. FC Slovácko 1:0 gólom Michala Černáka.

Na strane úspešného tímu figuroval v základnej zostave slovenský stredopoliar Jakub Kadák, za hostí naskočili od úvodu Martin Koscelník, Martin Šviderský i Patrik Blahút.

Česká liga - 13. kolo

FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 2:4 (0:1)

Góly: 71. Lehký, 90.+6 Klíma - 47. a 51. Samko, 10. Gning, 55. Ayaosi

/M. Králik odohral celý zápas - D. Krčík odohral celý zápas/

FC Hradec Králové - FK Teplice 0:0

/S. Dancák odohral celý zápas, A. Griger hral do 56. minút, J. Uhrinčať bol na lavičke - D. Danihel, J. Jakubko, R. Ludha a M. Riznič boli na lavičke/

FC Zlín - FK Pardubice 2:2 (0:0)

Góly: 54. Koubek, 62. Pišoja - 59. a 71. Patrák

/M. Pišoja strelil gól a hral do 84. minúty, S. Belaník bol na lavičke (obaja Zlín)/

FK Dukla Praha - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)

Gól: 14. Černák

/J. Kadák hral do 80. minúty - P. Blahút hral celý duel, M. Koscelník do 46. minúty, M. Šviderský do 72. minúty, F. Vaško bol na lavičke náhradníkov/

