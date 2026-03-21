Milánčania sa vrátili na druhé miesto. S Turínom rozhodli dvomi rýchlymi gólmi

Futbalisti AC Miláno oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
TASR|21. mar 2026 o 20:22
Inter vedie o päť bodov a má zápas k dobru.

Futbalisti AC Miláno zdolali v dueli 30. kola talianskej Serie A FC Turín 3:2. O víťazstve domácich rozhodli v druhom polčase v priebehu dvoch minút Adrien Rabiot a Youssouf Fofana.

„Rossoneri“ sa v tabuľke vrátili na 2. miesto pred Neapol. Na Inter strácajú päť bodov, no mestský rival má o zápas menej.

US Cremonese zvíťazilo na pôde Parmy 2:0. Tri body im v druhom polčase zariadili Youssef Maleh a Jari Vandeputte.

Pre hostí išlo o prvú výhru od decembra minulého roka, vďaka ktorej poskočili na 17. miesto v tabuľke. Parma prehrala druhýkrát po sebe a je na 12. priečke.

Serie A - 30. kolo

AC Miláno - FC Turín 3:2 (1:1)

Góly: 36. Pavlovič, 54. Rabiot, 56. Fofana - 44. Simeone, 82. Vlašič (z 11 m)

Parma Calcio - US Cremonese 0:2 (0:0)

Góly: 54. Maleh, 68. Vandeputte

Tabuľka Serie A

Serie A

