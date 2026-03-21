Suverénny Bayern deklasoval Berlín, Schick v prestrelke Leverkusenu s dvomi gólmi

Futbalisti Bayernu Mníchov si poradili v zápase 27. kola Bundesligy s Unionom Berlín jednoznačne 4:0. Za „Bavorov“ sa dvakrát presadil Serge Gnabry, po jednom presnom zásahu pridali Michael Olise a Harry Kane.
Do stretnutia medzi Wolfsburgom a Werderom Brémy nezasiahol slovenský reprezentant Denis Vavro. „Vlci“ podľahli na domácej pôde Brémam po zásahu Justina Njinmaha 0:1.
Posledný tím tabuľky Heidenheim vybojoval bod v dueli proti Leverkusenu po remíze 3:3. Bayeru nestačili na víťazstvo ani dva góly českého útočníka Patrika Schicka.
Šesťgólovú prestrelku sledovali diváci aj v Kolíne, kde padli štyri góly za prvých 20 minút. Oba tímy ešte pridali v druhom dejstve po jendom a na deľbe bodov nič nezmenilo ani vylúčenie Erica Martela.
VIDEO: Prvý gól Schicka proti Heidenheimu
Bundesliga - 27. kolo
Bayern Mníchov - Union Berlín 4:0 (2:0)
Góly: 43. Olise, 45+1. a 67. Gnabry, 49. Kane
VfL Wolfsburg - Werder Brémy 0:1 (0:0)
Góly: 68. Njinmah, ČK: 90+2. Jenz (po 2. ŽK)
/D. Vavro sedel na lavičke domácich/
1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 3:3 (0:2)
Góly: 56. Behrens, 72. a 85. Pieringer (prvý z 11 m) - 22. Tillman, 35. a 79. Schick
1. FC Kolín - Borussia Mönchengladbach 3:3 (2:2)
Góly: 4. El Mala, 7. Ache, 84. Martel - 1. a 60. Castrop, 20. Sander, ČK: 86. Martel (po 2. ŽK)