Nantes už ani nedúfali. Na domácom trávniku vybojovali bod v úplnom závere

Moses Simon (vľavo) v drese FC Nantes.
Moses Simon (vľavo) v drese FC Nantes. (Autor: X/Ligue 1)
20. sep 2025 o 21:07
Matthis Abline päť minút predtým nepremenil penaltu.

PARÍŽ. Futbalisti Stade Brest si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku francúzskej Ligue 1.

V sobotňajšom zápase 5. kola si doma poradili s OGC Nice hladko 4:1 a priebežne sa dostali na 13. miesto tabuľky.

Hráči Nantes remizovali so Stade Rennes 2:2. Domáci zmazali dvojgólové manko v úplnom závere, keď deľbu bodov zariadil v 96. minúte striedajúci marocký útočník Youssef El Arabi.

Jeho spoluhráč Matthis Abline päť minút predtým nepremenil penaltu. Nantes je v neúplnej tabuľke na 14. mieste so štyrmi bodmi, Rennes má o štyri viac a je na šiestej priečke.

Ligue 1 - 5. kolo:

FC Nantes – Stade Rennes 2:2 (0:2)

Góly: 64. Mwanga, 90.+6 El Arabi - 29. Blas (z 11 m), 35. Lepaul

Stade Brest – OGC Nice 4:1 (2:1)

Góly: 6. Ajorque, 9. Del Castillo, 70. Chotard, 76. Labeau Lascary – 30. Moffi

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    dnes 21:07
